رئيس نادي في باراجواي يستعين بالجماهير للتعاقد مع إديبايور

رئيس النادي طلب من الجماهير طلباً في حال تنفيذه سيتعاقد مع المهاجم التوجولي

يبدو أن إيمانويل إديبايور، على موعد مع فتح صفحة جديدة في مسيرته المهنية ولكن في مكان غير متوقع.

رئيس نادي أوليمبيا في باراجواي، وعد جماهيره بالتعاقد مع مهاجم أرسنال السابق في حالة واحدة.

وينتظر رئيس النادي من الجماهير، دعماً من الجماهير واشتراك 20 ألف عضواً في النادي خلال الأسبوع الحالي للتعاقد مع اللاعب.

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نادي أوليمبيا، يحتل المركز الثاني في دوري بارجواي، منطقة أبتورا، ولكن النادي لم يحظ بفرصة بالتعاقد مع نجم قبل ذلك.

وقال رئيس النادي في تصريحات صحفية: "إذا استيقظنا يوم الإثنين، ووجدنا عدد المشتركين زاد 20 ألفاً، فيمكن اعتبار إديبايور لاعباً في صفوفنا وسيتم تقديمه يوم الأربعاء".

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ويعتبر اللاعب صاحب الـ 35 عاماً حالياً، بلا فريق بعد نهاية عقده مع قيصري سبور التركي في 2019.

جدير بالذكر أن مشوار اللاعب التوجولي، مع كرة القدم اقتصر على التواجد في أوروبا فقط بين فرنسا وإنجلترا وإسبانيا وتركيا.