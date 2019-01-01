رئيس نادي بورتو مهاجمًا صلاح: كاد يكسر قدم دانيلو

رئيس نادي بورتو يهاجم نجم ليفربول محمد صلاح بسبب تدخله العنيف على قدم دانيلو

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

هاجم بينتو دا كوستا رئيس نادي بورتو البرتغالي النجم المصري محمد صلاح بسبب تدخله العنيف على نجم الدراجاو دانيلو.

وكان ليفربول قد تغلب أمس الثلاثاء على ضيفه بورتو البرتغالي بهدفين مقابل لا شيء في مواجهة الضهاب لربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وأثناء المباراة، تدخل محمد صلاح بعنف على قدم قائد نادي بورتو دانيلو، ولم يعطه الحكم أي بطاقة أمام هذا التدخل.

وحول ذلك، تحدث رئيس نادي بورتو بينتو دا كوستا حول التدخل العنيف لصلاح على قدم دانيلو، حيث وصفه بالتصرف غير الرياضي.

وقال دا كوستا: "على دانيلو أن يشكر الله لأن قدمه لم تتعرض للكسر، أنا أيضًا شكرت الله أن ذلك لم يحدث"

— جول العربي - Goal (@GoalAR) ١٠ أبريل ٢٠١٩

وأضاف: "استغربت من عدم إعطاء الحكم الإسباني ماتيو لاهوز أية بطاقة لمحمد صلاح، لا أعلم كيف مر هذا التدخل بدون بطاقات"

وتابع: "الجميع شاهد اللقطة التي أتحدث عنها، ولا أعتقد أنني وحدي من أرى أن صلاح كان يستحق البطاقة الحمراء"

وجدد دا كوستا رهانه على قدرة بورتو على تعويض هزيمة الذهاب والتأهل إلى الدور نصف النهائي لدوري الأبطال.

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يذكر أن بورتو كان قد وصل إلى الدور ربع النهائي بعدما أقصى نادي روما الإيطالي من دور الستة عشر.