رئيس نادي بنفيكا: رحيل جواو فيليكس؟ اسألوا ريال مدريد ويوفنتوس

لويس فييرا رئيس نادي بنفيكا يرفض الإجابة على احتمالية رحيل جواو فيليكس إلى ريال مدريد أو يوفنتوس

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

رفض لويس فييرا رئيس نادي بنفيكا البرتغالي الإجابة على أسئلة التفاصيل والتي تستفسر حول رحيل نجم الفريق الشاب جواو فيليكس.

وكان جواو فيليكس قد ارتبط بأخبار تفيد باهتمام عدد من كبار الأندية الأوربية بالتعاقد معه خلال موسم الانتقالات الصيفية المقبلة.

وحول ذلك، لم يرد لويس فييرا على سؤال الصحفيين حول اهتمامات ريال مدريد ويوفنتوس بالتعاقد مع نجم فريقه الشاب.

وقال فييرا: "اسألوا ريال مدريد ويوفنتوس حول اهتماماتهم ولا تسألوني أنا، فيليكس لاعبًا لبنفيكا الآن وليس لنادٍ آخر"

— جول العربي - Goal (@GoalAR) ٢٥ مارس ٢٠١٩

وأضاف: "في الوقت الحالي لا نتطلع إلى بيعه، ولا نفكر في هذا الأمر من الأساس، نحن بحاجة إليه وهو سعيد معنا"

وتابع: "نعمل على رفع الشرط الجزائي له إلى 120 مليون يورو، هو يستحق ذلك، إنه أحد أفضل المواهب التي أنتجتها البرتغال بعد كريستيانو رونالدو"

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يذكر أن جواو فيليكس كان قد ظهر بأداء كبير خلال المواسم الأخيرة، ما جعله مطمعًا للعديد من الأندية الأوروبية.