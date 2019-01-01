رئيس نادي الوحدة يشكر تركي آل الشيخ عقب التعادل مع الهلال

حاتم خيمي رئيس نادي الوحدة يؤكد على سعادته بالتعادل الهام أمام الهلال ضمن لقاءات الجولة الـ 23 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أعرب حاتم خيمي رئيس نادي الوحدة عن سعادته الغامرة بالتعادل الذي حققه الفريق بالأمس أمام نظيره الهلال ضمن لقاءات الجولة الـ 23 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

جاء هذا في تصريحات تليفزيونية أدلى بها خيمي وأكد خلالها أن الفريق ككل قدم مباراة طيبة للغاية وكان ندًا للهلال رغم تفاوت الإمكانيات.

وقال خيمي: "الفريق خاض المباراة بأفضل ما لديه من قدرات من أجل شعار النادي، ولا يهمنا من هو المنافس".

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وأضاف: "أريد أن أهدي التعادل الذي جاء بطعم الفوز للمستشار تركي آل الشيخ رئيس مجلس هيئة أعضاء شرف النادي،".

واختتم تصريحاته: "ندين له بالكثير، فلولا وقفته معنا منذ بداية الموسم لكنا الفريق يصارع على مراكز الهبوط، فشكرًا لوجه السعد على ما يقدمه للفريق".

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جدير بالذكر أن فريق الوحدة يحتل في الوقت الحالي المركز السادس في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 36 نقطة جمعها من 23 مباراة.