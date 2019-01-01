رئيس نادي النجم الساحلي: سنرفع رأس الكرة التونسية

رئيس النجم الساحلي، رضا شرف الدين يتحدث على قدرة النادي على رفع رأس كرة القدم التونسية

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

توجه رضا شرف الدين رئيس نادي النجم الساحلي التونسي بالشكر إلى لاعبي فريقه والجهاز الفني للفريق بعد التاهل إلى نهائي كأس زايد للأندية العربية.

ونجح النجم الساحلي في حجز بطاقة العبور إلى المباراة النهائية بعد تعادله سلبيًا مع مضيفه المريخ السوداني بدون أهداف في إياب الدور نصف النهائي.

ومن خلال حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، نشر رضا شرف الدين مقطع فيديويوجه فيه رسالة شكر وتحفيز للاعبيه.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) ٢٨ مارس ٢٠١٩

مبروك للاعبين وللجهاز الفني على نجاحهم في تلك المهمة، رغم صعوبة التنقل إلى السودان، ورغم ارتفاع درجات الحرارة والحضور الرهيب لجماهير المريخ".



وتابع: "لاعبونا كانوا تحت ضغوط كبيرة لكن رغم ذلك كسبوا الرهان.. أبارك لجماهير النجم الساحلي هذا التأهل، وسعيد جدا بعد أن أدركنا أول هدف لنا في الموسم الحالي، وهو التأهل لنهائي البطولة العربية، الذي له فائدة معنوية ومالية".

وأضاف شرف الدين: "النجم الساحلي لعب في الفترة الأخيرة العديد من المباريات على الصعيد المحلي وأيضًا الأفريقي والعربي، حتى أن المدرب روجيه لومير، قال لي أنت لم تخبرني قبل توقيع العقد أن الفريق سيخوض 9 مباريات في الشهر".



وقال أخيرًا: "رغم صعوبة كل هذه المواجهات، إلا أننا نمتلك الثقة في قدرتنا على تشريف كرة القدم التونسية وتقديم ما يليق بسمعتها"

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يذكر أن النجم الساحلي التونسي يقدم خلال هذا الموسم أداء جيدًا على مستوى البطولة المحلية في تونس أو على مستوى كأس زايد للأندية العربية.