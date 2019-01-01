رئيس نادي الزمالك يؤكد على تأجيل لقاء المقاولون

رئيس نادي الزمالك يمنح لاعبيه مكافآت مادية بعد الفوز الأفريقي

فيسبوك تويتر محمد عماد

أكد رئيس نادي الزمالك على تأجيل مواجهة فريق المقاولون العرب بالدوري المصري الممتاز إلى يوم 20 مارس.

وقال رئيس القلعة البيضاء إن القرار قد صدر من اتحاد الكرة المصري، وذلك بعد فوز الزمالك برباعية مقابل لا شيء أمام جورماهيا الكيني في كأس الكونفيدرالية.

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ولم ينس رئيس الزمالك توجيه الشكر لهاني أبو ريدة رئيس اتحاد كرة القدم المصري ونجم الزمالك السابق وعضو اتحاد الكرة حازم إمام، لإسهامهم في تأجيل المباراة.

كما أنهى رئيس متصدر الدوري المصري حاليًا إنهاء أزمة عضوية حازم إمام وإرجاع بطاقات العضوية لأسرته.

ومن المقرر أن يواجه الزمالك فريق نصر حسين داي قبل مواجهة المقاولون.

كما آمر رئيس الزمالك إلى صرف مكافآت مادية للاعبين قيمتها 50 ألف جنيه، بعد الفوز على جورماهيا