رئيس نادي الحزم : حصلنا على نسبة الدعم الأقل بين أندية الدوري السعودي

واثقون بقدرتنا على البقاء، و نحن لدينا شخصية فريق بطل

فيسبوك تويتر ماجد جزر

كشف عبدالله المقحم رئيس نادي الحزم السعودي عن تعرض فريقه للظلم بخصوص الدعم الذي قدمته الهيئة العامة للرياضة السعودي للأندية.

المقحم قال في تصريحات تلفزيونية لقناة "العربية" أن الدعم الذي تلقاه النادي مطلع الموسم كان قليلاً، مقارنة ببقية الأندية في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ورداً على إمكانية بقاء الفريق في بطولة الدوري خلال الموسم الحالي ال : "واثقون بقدرتنا على البقاء، و نحن لدينا شخصية فريق بطل".

🗒️- شعار الجولة المُتعة، قمتين جماهيرتين ضمن أبرز مباريات الجولة السابعة والعشرين من الدوري السعودي.🔥🔥 pic.twitter.com/OX7RJUtFVb — موقع قول السعودي (@GoalSA) April 10, 2019

وأكمل المقحم : "ترتيب الفريق الحالي لا يتوافق مع إمكانيات النادي والمستوى الرائع كمنظومة كاملة، ، ولكن قلة الخبرة هي التي تجعلنا نخسر بعض المباريات".

يُذكر أن نادي الحزم يحتل المركز الـ12 في منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 27 نقطة ولكنه مازال في دائرة الخطر.