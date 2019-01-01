رئيس نادي إيمبولي: إنتر وروما ونابولي مهتمون بجوهرتنا

رئيس نادي إيمبولي يؤكد اهتمام إنتر ميلان ونابولي وروما بإسماعيل بن ناصر

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

قال فابريسيو كورسي رئيس نادي إيمبولي الإيطالي إن كلًا من إنتر ميلان وروما ونابولي مهتمون بخدمات النجم إسماعيل بن ناصر.

وكان إسماعيل بن ناصر قد تألق رفقة إيمبولي هذا الموسم بشكل لافت وملحوظ، مما جعله مطمعًا للعديد من الأندية.

وبخصوص ذلك، قال فابريسيو كورسي رئيس نادي إيمبولي إن ثلاثي من كبار إيطاليا قد بدأوا بالفعل مفاوضاتهم مع بن ناصر.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) ١ أبريل ٢٠١٩

وأضاف كورسي: "إنتر ميلان قد أرسل مسؤوليه من أجل متابعة بن ناصر خلال المواجهات الأخيرة، إنهم مهتمون به إلى حد كبير"

وتابع: "ليس إنتر ميلان فقط من يريد بن ناصر، بل أن نابولي وروما قد استفسروا عن إمكانية ضمه في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة"

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يذكر أن إسماعيل بن ناصر يبلغ من العمر 22 عامًا فقط، حيث أنه من مواليد العام 1997، ونجح في إثبات نفسه سريعًا.