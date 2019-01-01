رئيس نابولي يعلق على شائعات اهتمامه بضم إيكاردي

نابولي حاول ضم إيكاردي في الماضي

فيسبوك تويتر هيثم محمد

علق أوريليو دي لاورنتيس، رئيس نابولي، على الشائعات التي تحدثت عن تقدم الفريق بعرض لضم مهاجم إنتر المغضوب عليه ماورو إيكاردي.

الصحفي في "بي إن" و"كالتشيو ميركاتو" تانكريدي بالميري قد قال قبل أيام إن نابولي مستعد لتقديم عرضاً مقابل تسعة ملايين يورو كراتب سنوى للمهاجم الأرجنتيني.

وكذب دي لاورنتيس التقارير قائلاً: "في بعض الأحيان تأتيك اللحظة وتفكر في الأمر وضربات قلبك تتسارع في الصيف، ثم تعود من المدرسة وتنظر لزملائك وتبتسم".

وأتبع: "من الصعب الحكم على الأمر، ولكن نحن لسنا مهتمين بضم أي لاعب رقم تسعة بالوقت الراهن، لوزانو وفورنالس؟ يعجباني، ولكن الإعجاب ليس كافي".

وكان نابولي قد حاول ضم إيكاردي قبل موسمين، وقيل إن عرضه لإنتر وصل لحدود الثمانين مليون يورو ولكن إدارة النيراتزوري رفضت، بحسب الصحف.

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وحول المباراة مع يوفنتوس: "قمة السنوات العشر الأخيرة، الفريقان عانا من السقوط، هم في الكالتشيوبولي ونحن الإفلاس، ولكن عدنا وأصبحنا أقوياء أوروبياً والدول الأخرى تحسدنا".

وأتبع: "من الجميل عيش أجواء تلك المباراة في ملعب جميل مثل ملعبهم، أتمنى عودة الجماهير الزائرة في المباريات بين الفريقين، ولكن هناك فارق في المعاملة بالسماح له وحرماننا".

وعاد رئيس البارتينوبي للحديث عن ضياع اللقب الموسم الماضي: "جرح مثل هذا يترك أثر في الروح وليس الجسد، ولكن رغم حكم الفيديو كان هناك أخطاء، مازلت أملك شكوكاً عدة".

وختم دي لاورنتيس بالحديث عن كارلو أنشيلوتي: "أفضل هدية في حياتي، هدوئه معدي، أليجري يجب تهنئته على ما يقوم به ويحققه من بطولات، الثنائي مختلفان، أليجري مهووس بالنتائج".

ويستضيف نابولي يوفنتوس مساء الأحد في قمة الكرة الإيطالية، ويفصل فارق 13 نقطة بين الفريقين في قمة الترتيب.