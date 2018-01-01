رئيس نابولي يتمسك بأنشيلوتي بعيدًا عما سيحدث في دوري الأبطال

مستقبل المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي مع نابولي لا يرتبط بنتائج الفريق في دوري أبطال أوروبا

فيسبوك تويتر محمد عماد

قال أوريليو دي لوريانتيس رئيس نادي نابولي بأنه لن يقيل مدرب الفريق كارلو أنشيلوتي في حال عدم تأهله لدور الـ 16 في دوري أبطال أوروبا.

ويحتاج نابولي للتعادل في مباراته الأخيرة في المجموعة أمام مضيفه ليفربول من أجل ضمان العبور لثمن النهائي، أو في حال خسارته للمباراة عليه انتظار خسارة باريس سان جيرمان أمام فريق النجم الأحمر الصربي.

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وعلى مستوى الدوري الإيطالي يحتل نابولي مركز الوصافة بفارق ثماني نقاط عن يوفنتوس المتصدر، كما أنه فاز في أربع مباريات من أصل آخر خمس خاضهم بالكالتشيو.

لذلك أكد دي لوراينتس على تمسكه بأنشيلوتي حتى إذا ودع دوري أبطال أوروبا من مرحلة المجموعات وقال: "الخروج من دوري الأبطال أو الاستمرار لن يغير شيء، بالنسبة لي التوقيع مع أنشيلوتي هو أكبر صفقاتي".

يذكر أن أنشيلوتي يخوض موسمه الأول في قلعة سان باولو خلفًا لمواطنه الإيطالي ماوريسيو ساري المدير الفني الحالي لفريق تشيلسي.