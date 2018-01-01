النتائج المباشرة
دوري أبطال أوروبا

رئيس نابولي يتمسك بأنشيلوتي بعيدًا عما سيحدث في دوري الأبطال

التعليقات()
Getty Images
مستقبل المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي مع نابولي لا يرتبط بنتائج الفريق في دوري أبطال أوروبا

محمد عماد     فيسبوك      تويتر

قال أوريليو دي لوريانتيس رئيس نادي نابولي بأنه لن يقيل مدرب الفريق كارلو أنشيلوتي في حال عدم تأهله لدور الـ 16 في دوري أبطال أوروبا.

ويحتاج نابولي للتعادل في مباراته الأخيرة في المجموعة أمام مضيفه ليفربول من أجل ضمان العبور لثمن النهائي، أو في حال خسارته للمباراة عليه انتظار خسارة باريس سان جيرمان أمام فريق النجم الأحمر الصربي.

كانتي يعترف: "لست الرجل الألطف في كرة القدم"

اختيارات المحررين

وعلى مستوى الدوري الإيطالي يحتل نابولي مركز الوصافة بفارق ثماني نقاط عن يوفنتوس المتصدر، كما أنه فاز في أربع مباريات من أصل آخر خمس خاضهم بالكالتشيو.

لذلك أكد دي لوراينتس على تمسكه بأنشيلوتي حتى إذا ودع دوري أبطال أوروبا من مرحلة المجموعات وقال: "الخروج من دوري الأبطال أو الاستمرار لن يغير شيء، بالنسبة لي التوقيع مع أنشيلوتي هو أكبر صفقاتي".

يذكر أن أنشيلوتي يخوض موسمه الأول في قلعة سان باولو خلفًا لمواطنه الإيطالي ماوريسيو ساري المدير الفني الحالي لفريق تشيلسي.

 

الموضوع التالي:
الخصم العنيد، إيفرتون يتربص بجوارديولا لزيادة أوجاعه!
الموضوع التالي:
جيل 92 يفاجئ فيرجسون بلفتة جميلة
الموضوع التالي:
وكيله: نقاد هامسيك لا يفقهون شيئًا عن كرة القدم
الموضوع التالي:
أول رد من بن عطية على خسارته جائزة “BBC” لحساب صلاح
الموضوع التالي:
هاني أبو ريدة يهنئ محمد صلاح بعد التتويج بجائزة أفضل لاعب إفريقي
إغلاق