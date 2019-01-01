رئيس نابولي: واجهنا تحديات أصعب من أرسنال ورونالدو لم يساعد يوفنتوس

يثق في قدرة الفريق الإيطالي على عبور المدفعجية

يؤمن أوريلو دي لورينتس رئيس نادي نابولي الإيطالي، في حظوظ فريقه بالتأهل لنصف نهائي الدوري الأوروبي.

نابولي خسر مواجهة الذهاب بدور الثمانية أمام أرسنال بهدفين مقابل لاشيء، ليصبح موقفه صعباً في الإياب على ملعبه مساء اليوم الخميس.

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وقال لورينتس عن المباراة:"هذه المجموعة استثنائية، تلك اللحظات تحدث بشكل طبيعي في كل موسم عندما تفقد حدتك ولكن لا نشعر بالخوف".

وأضاف:"كارلو أنشيلوتي مدرب يتمتع بخبرة طويلة جداً، لذلك هذا عامل مهم بالنسبة لي، لست بحاجة للتحدث معه، لقد واجهنا تحديات أصعب بكثير من أرسنال".

وتابع:"أرسنال استغلوا الهجمات المرتدة ونحن ظهرنا في حالة تشتيت غريبة، نريد المزيد من التركيز الليلة وستكون هناك مفاجأة".

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وأما عن خروج يوفنتوس من دوري أبطال أوروبا:"كريستيانو رونالدو لم يساعدهم بالشكل الكافي في البطولة",

واستكمل:"يمتلكون الفريق الكافي لتحقيق الانتصارات، أتمنى أن تتغير قاعدة الهدف خارج الأرض الموسم القادم".

وفي نهاية حديثه أشاد لورينتس بالإثارة والمتعة التي شهدتها مباراة توتنهام ومانشستر سيتي بدوري الأبطال أمس الأربعاء، والتي أدت لتأهل سبيرز لنصف نهائي البطولة.