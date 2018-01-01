رئيس نابولي: رفضت بيع كوليبالي لمانشستر يونايتد

الحديث أيضًا شمل إيكاردي وساري

فيسبوك تويتر إسلام أحمد

أكد رئيس نابولي الإيطالي، أورويلو دي لاورينيتس، أنه رفض رحيل مدافعه السنغالي كاليديو كوليبالي لصفوف مانشستر يونايتد.

وتحدث رئيس النادي عن عددًا من المواضيع المثيرة في الأونة الأخيرة حول النادي السماوي، منها المفاوضات مع ماورو إيكاردي ومدرب الفريق السابق ماوريسيو ساري.

وفشل نابولي في التأهل إلى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، بالخسارة من ليفربول في الجولة الأخيرة من دور المجموعات، لينتقل لمواجهة زيورخ السويسري بدور الـ32 من الدوري الأوروبي.

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وعن رحيل لاعبه السابق قال دي لاورينيتس: "جوزيه مورينيو أراد الحصول على خدماته، ورفضنا عرضًا مقدمًا بقيمة 95 مليون جنية أسترليني، لكن الآن أنه من المستحيل أن يغادر نابولي".

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وانتقل نابولي للدوري الأوروبي البطولة التي يتواجد بها تشيلسي الإنجليزي بقيادة ساري مدرب البارتينوبي السابق، ليعلق الرئيس على مواجهة الفريقين في النهائي: "لا اعتقد، ربما ستكون في المربع الذهبي، ساري كان غير راضٍ، مع أنشيلوتي الأمور مختلفة، باستطاعتك أن تتحدث عن كرة القدم مع كارلو". ميلان يكتفي بباكيتا ويرفض ضم زميله

وتابع عن ساري: "في أحد المرات قلت لساري أي اللاعبين قد نبيع، قال لي أنه لا يهتم".

واختتم عن ماورو إيكاردي مهاجم إنتر الإيطالي: "مرة وحيدة ذهبت إلى ميلانو، وعرضت 65 مليون يورو من أجل الحصول على خدماته، لكن الأمر لم تسر بشكل جيد".

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وبدأ إيكاردي مفاوضاته من أجل التجديد لصفوف إنتر، حيث تشير بعض التقارير لوجود اهتمام من ريال مدريد بخدمات قائد النيراتزوري.