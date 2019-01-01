رئيس نابولي: التفريط في ألبيول لا يعني التعاقد مع مانولاس وخاميس

دي لاورينتس يتحدث عن خاميس رودريجيز ومانولاس ورحيل راؤول ألبيول

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

قال أوريليو دي لاورينتس رئيس نادي نابولي إنه مدين لراؤول ألبيول لذلك وافق على طلبه بالخروج من الفريق، مؤكدًا أن النادي لم ينجذب إلى مانولاس ولا خاميس رودريجيز.

وكان نابولي قد ارتبط بمفاوضات مع كل من مدافع روما كوستاس مانولاس وصانع ألعاب ريال مدريد خاميس رودريجيز حسب الصحف الإيطالية.

وحول رحيل ألبيول واهتمامات الفريق بالنسبة للميركاتو الصيفي، قدم دي لاورينتس الشكر لألبيول على مسيرته مع الفريق، مؤكدًا أنه أراد الرحيل قبل موسمين ولكه لم يرحل تلبية لطلب الإدارة.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) June 29, 2019

وأضاف: "مع وصول أنطوينو كونتي إلى إنتر وماوريسيو ساري إلى يوفنتوس يجب علينا تقديم كامل الدعم لكارلو أنشيلوتي وجلب ما يحتاجه من صفقات"

وتابع: "لم نتعاقد بعد مع أحد، وما يشاع عن توصلنا لاتفاق أو تحركنا من أجل مانولاس أو خاميس رودريجيز غير صحيح على الإطلاق"

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يذكر أن نابولي قد اختتم موسمه الماضي في المركز الثاني على سلم ترتيب الدوري الإيطالي خلف المتصدر يوفنتوس.