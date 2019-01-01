رئيس نابولي : إنسيني لا يُقدر بثمن

رداً على التكهنات حول إمكانية رحيله عن النادي الإيطالي الصيف القادم

أكد أوريلو دي لورينتس رئيس نادي نابولي الإيطالي، أن جناح الفريق لورينزو إنسيني ليس متاحاً للبيع.

إنسيني أصبح قائداً لنابولي منذ رحيل قائد الفريق ماريك هامشيك إلى الصين مطلع هذا العام، رغم الانتقادات التي تعرض لها في الفترة الأخيرة.

جناح نابولي ارتبط أكثر من مرة بالرحيل عن صفوف الفريق، والانتقال إلى ليفربول أو بايرن ميونيخ الصيف القادم.

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رئيس النادي الإيطالي قال في تصريحات صحفية:"إنسيني ليس في السوق ولا يوجد أي محاولة للتعاقد معه من نادي آخر".

وأضاف:"هو لاعب استثنائي للفريق وجذاب للجميع لأن نوعيته فريدة عن باقي اللاعبين".

وتابع:"من الطبيعي اهتمام ما يبلغ من عشرة أندية بالتعاقد معه، عليهم أولاً التحدث معنا ووضع المال على الطاولة".

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واستكمل:"وحتى إن حدث ذلك فإنسيني لا يُقدر بثمن ولا توجد أي نية لرحيله".

وعندما سؤل لورينتس عن مستقبل المدرب كارلو أنشيلوتي، أكد عدم وجود أي مشكلة في استمراره وتمديد عقده.