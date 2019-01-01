رئيس نابولي: أتمنى بقاء ساري مع تشيلسي ونجاح يوفنتوس لن يستمر

يعتقد أن الديون ستؤثر بشكل كبير على يوفنتوس خلال السنوات القادمة

يعتقد أوريلو دي لورينتس رئيس نادي نابولي الإيطالي، أن نجاح منافسه يوفنتوس لن يستمر طويلاً بسبب الديون.

لورينتس تحدث لوسائل الإعلام عقب قرعة دور الـ16 من الدوري الأوروبي، والتي أوقعته أمام نادي سالزبرج النمساوي.

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رئيس نابولي تطرق للعديد من الأمور، أهمها مستقبل ماوريسيو ساري مع تشيلسي، ومنافسته مع يوفنتوس بدوري أبطال أوروبا وفوز فريقه باليوروباليج.

وقال لورينتس:"نابولي لا يخشى أحداً في الدوري الأوروبي، لدينا سمعة جيدة في القارة ونلعب بها منذ 9 سنوات".

وأضاف:"نعم حالفنا الحظ في قرعة دور الـ16، سنرى مدينة رائعة مثل سالزبرج، ربما فريقهم أسهل من الفرق الأخرى".

ثنائي ألماني 🆚 ثنائي إنجليزي



🔢 جيمي فاردي لاعب ليستر سيتي◀️ أهدر 13 فرصة

🔢 جابرييل جيسوس لاعب مانشستر سيتي ◀️ أهدر 13 فرصة

🔢 تيمو فيرنر لاعب لايبزيج الألماني◀️ أهدر 13 فرصة

🔢 ماركو رويس لاعب بوروسيا دورتموند ◀️ أهدر 13 فرصة pic.twitter.com/UkkscFB2zR — جول العربي - Goal (@GoalAR) February 23, 2019

وأما عن مواجهة تشيلسي:"سيكون من الجيد اللعب ضدهم في النهائي، بالطبع لو استمر معهم ساري لهذه الفترة الطويلة".

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وتابع:"أتمنى بقائه معهم ويلعب بشكل جيد، هو شخص يعشق عمله حتى الجنون، ربما يفقد أعصابه في بعض الأحيان".

وعن يوفنتوس:"التعاقد مع لاعب واحد كلفهم ديوناً قيمتها 200 مليون يورو، فعلوا ذلك من أجل الفوز؟ متى يقومون بتسديدها؟.

يذكر أن يوفنتوس تعاقد مع كريستيانو رونالدو الصيف الماضي مقابل 100 مليون يورو، بالإضافة لراتب سنوي قيمته 30 مليون يورو.