رئيس ميلان يشرح أسباب الرحيل عن سان سيرو

ميلان وإنتر حليفين في هذا المشروع..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

فسر باولو سكاروني رئيس ميلان سبب اضطرار ناديه للرحيل عن ملعب سان سيرو الذي رافقه لزمن طويل.

وقال سكاروني:"لا يمكنني استبعاد الرحيل عن سان سيرو، نحن بحاجة للبدء في رحلة مثل التي تخوضها الأسماء الكبيرة، بتوفير مبنى حديث ومناسب لنا".

وأضاف:"فقط حين نفعل ذلك سنحصل على عوائد أكبر، وسنتمكن من شراء المزيد من اللاعبين والتأهل لدوري أبطال أوروبا وربما الفوز به مجدداً، إنتر وميلان هما حليفين في هذا المشروع".

وأوضح:"يمكننا ترك سان سيرو واللعب بعيداً في بارما أو فيرونا أو أي مكان، ولكني لا أعتقد أن هناك من يريد رؤية إنتر وميلان يلعبان بعيداً عن المدينة نفسها".

وتابع:"الخلاف الأيدولوجي هنا هو أنه إن لم نستطع المساس بأي من أساسات الملعب، سنتركه. عوائد ميلان لا تزال كما هي منذ 2003، فيما يتصاعد ريال مدريد ومانشستر يونايتد إلى مليار يورو".

يذكر أن غريمي المدينة على وشك الاتحاد لترك الملعب والانتقال إلى ملعب جديد يتسع لـ60 ألف متفرج.