رئيس ليون يفتح الباب أمام جوزيه مورينيو لتدريب الفريق

جيان ميشيل أولاس رئيس نادي ليون الفرنسي يؤكد أن الإدارة تتواصل مع المدرب جينيسيو برونو من أجل تجديد تعاقده ويتحد عن إمكانية استقدام مورينيو.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أكد جيان ميشيل أولاس رئيس نادي ليون الفرنسي أن إدارة الفريق تعمل في الوقت الحالي على تمديد تعاقد المدرب جينيسيو برونو المدير الفني الحالي للفريق.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها رئيس النادي ومزح خلالها عن إمكانية قدوم المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو لتدريب الفريق قريبًا.

وقال أولاس: "لدينا تواصل جيد مع جينيسيو برونو، وقد نصل لقرار بنهاية شهر مارس، هو لديه كل القدرات ليستمر معنا".

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وأضاف: "ليون نادي مستقر ولديه جودة كبيرة على كل المستويات سواء الرياضية أو الإدارية وبقاءه سيكون حل رائع بالنسبة لنا".

واختتم تصريحاته مازحًا: "لو قبل جوزيه مورينيو بالظروف الاقتصادية الخاصة بنا في تلك الأيام يمكنه أن يكون بديل مقترح لبرونو".

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جدير بالذكر أن فريق ليون سيحل ضيفًا غدًا الأربعاء على برشلونة في إياب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بالتعادل السلبي بدون أهداف.