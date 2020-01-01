رئيس ليون يسخر من قدرة برشلونة وآرسنال على ضم نجومه

ديباي وعوار محط اهتمام الناديين

سخر رئيس ليون جون ميشيل أولاس من قدرة برشلونة وآرسنال على التعاقد مع نجميه ممفيس ديباي وحسام عوار في ظل معاناة الناديين اقتصادياً بعد جائحة كورونا.

وطلب مدرب برشلونة الجديد رونالد كومان ضم مواطنه ديباي لتعزيز الهجوم، بينما يطارد آرسنال عوار بديلاً لتوماس بارتي من أجل دعم خط وسطه.

اقرأ أيضاً .. برشلونة ينافس ليفركوزن على موهبة أنجيه لخلافة ألبا

المزيد من الفرق

وقال أولاس مع "Le Progres": "قدمت لممفيس عرضاً لا يرفض من أجل تمديد عقده، ضميري مرتاح، فعلت كل ما هو ممكن من أجل استمراره".

وأضاف: "برشلونة؟ كل الأمور ممكنة، ولكن اقتصاديات برشلونة لا تتحمل تلك الصفقة، إذا رحل نملك شرقي واتفقت مع جارسيا أن يكون البديل ويمنحه الفرصة".

اقرأ أيضاً .. ترميم برشلونة وغياب ريال مدريد .. ماذا يفعل الكبار في الأيام الأخيرة للانتقالات؟

واستمر الرئيس: "عوار؟ أعد الجمهور بأننا لن نخسر الثلاثي عوار، ديمبيلي، وديباي معاً، آرسنال مثله مثل البقية يعاني اقتصادياً، وعلى حسام أن يسأل نفسه إذا كان البقاء معنا أفضل".

وختم: "إذا رحل أحدهم سيتم تعويضه، جونينيو وشيرو يعملان بجد وقوة لتدعيم صفوف الفريق، أعد الجمهور بذلك".

وتشير الأنباء إلى أن ليون يطلب 40 مليون يورو لبيع عوار، بينما يقدر سعر ديباي الذي ينتهي عقده في الصيف المقبل في حدود 30 مليون يورو.