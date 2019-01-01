رئيس ليون يدعو باريس سان جيرمان لشراء ندومبيلي

اللاعب مطلوب في عدة أندية بأوروبا

فيسبوك تويتر هيثم محمد

رحب جون ميشيل أولاس، رئيس ليون، بفكرة تقدم باريس سان جيرمان بعرض لضم نجمه تونجاي ندومبيلي في الفترة المقبلة.

وجذب لاعب الوسط الفرنسي الشاب الأنظار بإمكانياته الفنية والبدنية، وارتبط اسمه بعدة أندية مثل يوفنتوس وبي إس جي.

وقال أولاس في تصريحات مع "لي ريفينيو": "لا توجد مشكلة لو تقدم بي إس جي بعرض، بالعكس سأشعر بالفخر لو أراد باريس ندومبيلي".

جينسيو: ميسي عبقري ولم نستطع مجاراة النسق طوال الـ 90 دقيقة

عودة الأسود.. 🦁🦁

سيطرة إنجليزية على مقاعد ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 🏆 pic.twitter.com/U1smlX42ak — جول العربي - Goal (@GoalAR) March 14, 2019

رئيس ليون: ركلة جزاء برشلونة؟ الآن علمت لماذا أراد بلاتيني منع تكنولوجيا الفيديو

وأكمل: "لا يوجد مشاكل مع إدارة باريس، بل علاقة صحية، ناصر الخليفي شخص ذكي ومخلص وأحترمه كثيراً".

وسبق لأولاس أن انتقد علناً الإدارة القطرية للفريق الباريسي واتهمها بتدمير الدوري والكرة الفرنسية بسبب فارق القدرات المادية مع باقي الفرق.

وودع ليون دوري الأبطال من دور الستة عشر مساء الأربعاء بعد الخسارة بخمسة أهداف لواحد أمام برشلونة في كامب نو.