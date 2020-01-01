رئيس ليون يحبط برشلونة ومانشستر سيتي

جيان ميشيل أولاس رئيس نادي ليون يحبط الثنائي برشلونة ومانشستر سيتي بعد تأكيده على رغبته في استمرار لاعبه حسام عوار.

كشف جيان ميشيل أولاس رئيس نادي ليون الفرنسي عن رغبته في استمرار لاعبه حسام عوار في صفوف الفريق لأطول فترة ممكنة.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها أولاس لصالح الموقع الإلكتروني الرسمي للنادي، وأكد خلالها أن اللاعب لم يتحدث معه حول الرحيل مطلقًا.

وكانت تقارير صحفية سابقة قد ربطت حسام عوار بالثنائي مانشستر سيتي الإنجليزي وبرشلونة الإسباني للانضمام لأحدهما في الصيف المقبل.

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وقال أولاس: "قرار اللاعب هو أهم شيء في كل ذلك، وفكرة أن نبقي على أي لاعب عكس رغبته لا تعد منطقية على الإطلاق بالنسبة لي".

وأضاف: "حسام لم يقل أي شيء حول رغبته في الرحيل، نريد أن نبقي عليه في صفوف فريقنا بالرغم من أن الخيارات الأخرى في الحسبان، لكن لا يوجد في الوقت الحالي أي مفاوضات لرحيله".

وأردف عن أزمة كورونا: "يجب أن تكون لدينا تواريخ محددة ومعروفة تقدمها لنا الحكومة، يجب أن تنتهي كل البطولات بحلول الثالث من أغسطس، هذا هو السيناريو المثالي".

وأكمل: "بكل تأكيد الصحة تأتي قبل كل شيء آخر، يجب أن نحافظ على صحة جميع اللاعبين والعاملين الذين سيتواجدون في المباريات التي ستقام خلف الأبواب المغلقة".

جدير بالذكر أن أولاس نفسه كان قد دعى من قبل لإلغاء الموسم في الدوري الفرنسي واعتماد نتائج الموسم الماضي لتحديد الصاعدين لدوري أبطال أوروبا.