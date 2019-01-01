رئيس ليون: ركلة جزاء برشلونة؟ الآن علمت لماذا أراد بلاتيني منع تكنولوجيا الفيديو

ركلة جزاء مثيرة للجدل في فوز برشلونة على ليون 5/1



أعرب جون ميشيل أولاس رئيس نادي ليون الفرنسي، عن غضبه الشديد من الطريقة التي خرج بها فريقه من دوري أبطال أوروبا.

ليون تعادل في مباراة الذهاب على ملعبه بدون أهداف، قبل أن يخسر بخمسة أهداف مقابل هدف بإياب دور الـ16 على ملعب برشلونة.

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الخماسية جاءت بهدفين لليونيل ميسي، وهدف لكل من جيرارد بيكيه، فيليب كوتينيو وعثمان ديمبيلي.

اللقاء شهد حالة جدل تحكيمية، بعد ركلة الجزاء التي حصل عليها لويس سواريز، وسجل منها ميسي الهدف الأول.

وقال أولاس بعد الخسارة:"الامور تغيرت قليلاً في الشوط الأول، من الصعب اللعب بدون حارسك الأساسي".

وأضاف:"من الصعب جداً تقبل قرار ركلة الجزاء، تذكرت ميشيل بلاتيني رئيس اليويفا السابق ورفضه المستمرة لتطبيق تكنولوجيا الفيديو".

وتابع:"ليون لم يكن الفريق الأفضل، لست خبيراً في كرة القدم ولكن الأمور كانت ستتغير لو كان لدينا ميسي".

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وعن طموحات ناديه:"سنقوم ببعض التدعيمات في الميركاتو الصيفي لنعود مرة أخرى لدوري الأبطال".

يذكر أن الفرق المتأهلة لدور الثمانية هي برشلونة، يوفنتوس، بورتو، توتننهام، ليفربول، مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي وأياكس أمستردام.