رئيس ليون: بنزيما أراد الرحيل عن ريال مدريد وحاولنا ضمه

تفاصيل مالية أفشلت الصفقة على ليون الصيف الماضي

كشف جون ميشيل أولاس رئيس نادي ليون الفرنسي، عن محاولاته من أجل جلب المهاجم الفرنسي كريم بنزيما الصيف الماضي.

بنزيما انتقل لريال مدريد من ليون في 2009، في صفقة وصلت قيمتها 31.5 مليون جنيه استرليني.

العديد من التكهنات أثيرت حول مستقبل الدولي الفرنسي، نظراً لتخبط مستواه في الفترة الأخيرة.

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أولاس قال عن محاولة إعادته مرة أخرى:"كانت خطوة مثيرة للاهتمام بجلبه إلى ليون مرة أخرى".

وأضاف:"تحدثنا معه حول إمكانية عودته وكان متحمساً للخطوة، لكن لم نمتلك الموارد المالية الكافية لإتمام الصفقة".

وتابع:"حاولنا التوصل لاتفاق بمساعدة وكيل أعماله ولكن لم ننجح في النهاية".

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تصريحات أولاس تأتي على هامش تواجد ليون في إسبانيا، من أجل مواجهة برشلونة في إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

يذكر أن بنزيما نجح في تسجيل 214 هدف وحصل على 17 بطولة منذ انضمامه لريال مدريد.