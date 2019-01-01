رئيس ليون: مواجهة باريس سان جيرمان ستكون أسهل لهم من مباراة السيدات

باريس يحل ضيفاً على ليون مساء اليوم في الدوري الفرنسي

فيسبوك تويتر بلال محمد

يرى جان ميشيل أولاس، رئيس نادي ليون الفرنسي، أن مباراة فريقه أمام باريس سان جيرمان، ستكون أسهل بالنسبة للفريق العاصمي من مباراة الفريقين في الكرة النسائية.

ويستعد ليون لمواجهة باريس سان جيرمان، مساء الليلة في الجولة السادسة من بطولة الدوري الفرنسي

إيمري: بيبي يحتاج للتأقلم في أرسنال

وقال أولاس في تصريحات صحفية: "مباراة الليلة ستكون أسهل بالنسبة لباريس من مباراة السيدات، بالنسبة لنا نعتبرها نهائي دوري أبطال أوروبا، ولكنها فرصة عظيمة لإظهار قوتنا والعودة إلى مسارنا الطبيعي".

ويتصدر فريق ليون النسائي، جدول ترتيب الدوري الفرنسي بالعلامة الكاملة بعد مرور ثلاث جولات.

وواصل: "قمنا بتغيير كل شيء، نصف الفريق والمدرب والمدير الرياضي، لم نتوقع بداية سهلة للموسم، ذهبت إلى رؤية الفريق يوم الجمعة، ورأيت مستويات كبيرة".

وأكمل: "عليك أن تكون صبوراً، الاستقرار هو أفضل شيء لضمان النتائج، جونينيو وسيلفينو، هذا الثنائي مبشر وأتوقع لهم مستقبل رائع".

رونالدو يثير غضب جمهور إنتر

وعند سؤاله عن باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا قال: "أتمنى أن تكون سنة جيدة لباريس على عكس ما يتوقعه الناس، لدي علاقات ممتازة مع إدارة باريس نعمل معاً في رابطة الأندية الأوروبية".

وأتم تصريحاته قائلاً: "آمل أن يحقق باريس البطولة، في وجود صديقي ليوناردو، الفريق قوي للغاية".