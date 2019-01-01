رئيس ليل يوضح بشفافية حقيقة مفاوضات ليفربول مع بيبي

رئيس النادي الفرنسي يكشف الحقيقة كاملة

كتب | عادل منصور | فيس بوك | تويتر

للمرة الأولى .. كشف رئيس نادي ليل جيرارد لوبيز، بكل وضوح وشفافية حقيقة ما تردد في الأسابيع القليلة الماضية عن وجود مفاوضات بين مسؤولي ليفربول واللاعب الإيفواري نيكولاس بيبي، تمهيدًا لنقله إلى "أنفيلد روود" هذا الصيف.

وادعت بعض الصحف الفرنسية، أن ممثل الليج1 لا يمانع خروج لاعبه الإيفواري، لكن بشرط الحصول على مبلغ لا يقل قدره بأي حال من الأحوال عن 70 مليون جنيه إسترليني، ويُقال إن ذلك الشرط، كان سببًا وراء تأجيل حسم مستقبل اللاعب لحين عودته من القاهرة، حيث يدافع عن ألوان منتخب بلاده في الكان.

وفي رده على سؤال حول حقيقية المفاوضات التي تمت بين اللاعب واللاعب والإنجليزي، قال رئيس النادي الفرنسي لإذاعة "مونتي كارلو" الفرنسية "أعرف أنه كانت هناك مناقشات مع بيبي، ولكن لم تكن هناك مفاوضات معنا كنادي".

وتابع "أعتقد أن ليفربول لديه لاعبين في نفس مركزه، وسمعت أنهم قد يصرفون النظر عن الصفقة وربما لا، وعمومًا أنا لا أركز على ليفربول بشكل خاص، لأنه في الحقيقة هناك مناقشات مع أكثر من وكيل".

في الوقت ذاته، أشار إلى أنه تلقى بالفعل عرضين قبل سفر اللاعب إلى عاصمة الفراعنة، بقوله "نعم تلقينا عرضين قبل بطولة أمم إفريقيا، وسنرى ما سيحدث بعد ذلك"، مكررًا ما قاله بأنه يمتلك بالفعل عرضين، لكنه لم يتخذ القرار النهائي بعد.