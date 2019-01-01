رئيس ليل يقطع الطريق على روما بشأن كامبوس

رئيس نادي ليل يؤكد أن لويس كامبوس غير قابل للرحيل

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

قال جيرارد لوبيز رئيس نادي ليل الفرنسي إن لويس كامبوس نجم الفريق لن يرحل عن ليل في الوقت الحالي، وذلك ردًا على عرض روما.

وكانت العديد من الأندية الإيطالية على وجه الخصوص قد أبدت اهتمامها بالمدير الرياضي لنادي ليل في الفترة الأخيرة من الموسم الحالي.

ويقدم الفريق الفرنسي مستوى رائع خلال الموسم الحالي، حيث يحتل نادي ليل الذي يحتل وصافة الدوري الفرنسي خلف باريس سان جيرمان.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) ١٦ أبريل ٢٠١٩

وأدى ذلك إلى قيام نادي روما بتخطي مرحلة الاهتمام وإرسال عرض رسمي من أجل الاستفسار عن وضعية كامبوس مع ليل..

ورد جيرارد لوبيز رئيس نادي ليل على هذا العرض مؤكدًا أن فريقه لا يفكر في الاستغناء عن كامبوس خلال المرحلة المقبلة.

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يذكر أن نادي روما قد أقال مديره الرياضي السابق مونتشي، ويبحث في الفترة المقبلة عن تعزيز صفوف الفريق من خلال التعاقد مع مدير رياضي آخر.