رئيس ليل: رحيل بيبي في الصيف المقبل أصبح مؤكد

جيرارد لوبيز رئيس نادي ليل الفرنسي يؤكد أن رحيل لاعبه الشاب نيكولاس بيبي سيكون أمرًا مؤكدًا خلال الصيف المقبل.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أكد جيرارد لوبيز رئيس نادي ليل الفرنسي أن لاعبه الشاب نيكولاس بيبي سيرحل عن صفوف النادي بحلول فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها لوبيز لصالح صحيفة "تيليفوت"، وأكد خلالها أن بيبي لن يكون الوحيد الذي سيرحل عن النادي في موسم الانتقالات الصيفية.

توخيل: نيكولاس بيبي؟ من الممكن أن يكون معنا مستقبلًاhttps://t.co/HvTXOeTgOI — Nabd - Goal AR (@ar_nabd) ١٣ أبريل ٢٠١٩

وقال لوبيز:"هذا الصيف قد نبيع ثلاثة أو أربعة من نجوم الفريق، ليس أكثر من ذلك، كل الفرق تحتاج لفعل ذلك من أجل أن تصل للتوازن المطلوب في الأمور المادية".

وأضاف: "بكل تأكيد بيبي سيرحل عن الفريق، لقد وصل مستواه لمكان سيكون من الصعب علينا أن ندفع له ما يحتاجه راتبه بعد الآن، الآن أصبح أمام خيارًا ليتخذه من أجل مسيرته الكروية".

إنتر يتحرك نحو بيبي لتعويض رحيل بيريشيتش

وكان المدير الفني للفريق قد أكد في تصريحات صحفية بالأمس أن رحيل اللاعب لصفوف فريق باريس سان جيرمان سيكون مفيدًا لكل الأطراف رغم نفيه وجود أي مفاوضات.

جدير بالذكر أن بيبي يقدم مستويات مذهلة مع فريق ليل في الموسم الجاري، ويعد واحد من أهداف كبار أوروبا خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.

​