رئيس ليل: بايرن ميونخ لم يكن أفضل فريق لريناتو سانشيز

جيرارد لوبيز رئيس نادي ليل الفرنسي يؤكد أن بايرن ميونخ لم يكن النادي المناسب بالنسبة لنجمه البرتغالي ريناتو سانشيز.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أشاد جيرارد لوبيز رئيس نادي ليل الفرنسي بلاعبه البرتغالي ريناتو سانشيز القادم من صفوف بايرن ميونخ الألماني هذا الصيف.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها لوبيز وأكد خلالها أن بايرن ميونخ لم يكن النادي الأنسب بالنسبة للنجم الشاب خلال تلك المرحلة.

وقال لوبيز: "نحن نحاول أن نعيد بناء مسيرته من جديد لقد كان في منزله بالبرتغال عندما لعب لبنفيكا بعد ذلك ذهب لبايرن ميونخ ولم يجد نفسه هناك".

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وأضاف: "هو فريق عظيم بكل تأكيد لكن ربما لم يكن بايرن ميونخ هو النادي المثالي بالنسبة له أو للشباب الذين لا يتحدثون اللغة الألمانية".

وأكمل: "كأي لاعب جديد هو في حاجة للوقت من أجل التأقلم ولا يوجد أي ضغط عليه، وعندما يقال ريناتو سانشيس قدم مباراة سيئة أضحك لأن نفس الأشخاص سيقولون عنه أمورًا عظيمة في خلال عام واحد".

جدير بالذكر أن سانشيس كان قد انضم لصفوف ليل الفرنسي خلال سوق الانتقالات الصيفية الماضي مقابل ٢٠ مليون يورو.