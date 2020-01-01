رئيس ليدز يؤكد: الخليفي يرغب في شراء النادي ومنافسة مانشستر سيتي

هل ينضم الخليفي لقائمة ملاك أندية الدوري الإنجليزي؟

أكد رئيس نادي ليدز يونايتد، أندريا رادريزاني، رغبة ناصر الخليفي، مالك باريس سان جيرمان، في شراء متصدر التشامبيونشيب لمقارعة كبار الدوري الإنجليزي.

صحيفة "تايمز" البريطانية، كشفت في أكتوبر الماضي رغبة ناصر الخليفي في شراء نادي ليدز.

وقال رادريزاني في تصريحات نقلتها صحيفة "تايمز" اليوم، الخميس: "لديّ علاقة قوية مع الخليفي منذ فترة طويلة، ويمتلك رغبة في شراء النادي وتطويره".

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وأوضح: "إنّه يمتلك القدرة على إعادة بناء الفريق لكي ينافس النادي فرقًا مثل مانشستر سيتي ويشارك في بطولة دوري أبطال أوروبا".

المالك الإيطالي أشار إلى أن انتشار فيروس كورونا قد يقلل من القيمة السوقية لفريق ليدز مما يجعل عملية الشراء تتم بسهولة.

كما أضاف في تصريحات مع شبكة "سكاي إيطاليا: "المفاوضات بدأت منذ فترة طويلة، ولكن بعد أزمة كورونا كل شيء توقف".

واختتم: "سوف نرى ما هي الخيارات التي نمتلكها، ولكن هدفي الحالي أن يتأهل الفريق إلى الدوري الإنجليزي وأرغب لو نعود مجددًا للمنافسة على لقب البريميرليج".

جدير بالذكر أنّ ليدز تصدر ترتيب التشامبيونشيب قبل توقف المنافسات بفعل فيروس كورونا.