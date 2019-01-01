رئيس لانس السابق يكشف عن سخاء وكرم ريال مدريد معه

في متغيرات صفقة فاران

للمرة الأولى .. كشف رئيس نادي لانس السابق جيرفيس مارتل، عن كرم وسخاء نظيره في ريال مدريد فلورنتينو بيريز معه، بعد موافقته على إرسال مكافأة "هدية" في متغيرات صفقة رافاييل فاران.

وبمباركة من زين الدين زيدان، انتقل بطل العالم إلى "سانتياجو بيرنابيو" عام 2011، مقابل انتعاش خزينة النادي الفرنسي بـ10 مليون يورو، وذلك قبل تضخم أسعار اللاعبين في آخر 3 سنوات.

ونص العقد المبرم بين الريال ولانس، على أنه في حال تمكن فاران من مساعدة الميرينجي في الفوز بدوري أبطال أوروبا مرتين، يكون للنادي الفرنسي مكافأة ضمن متغيرات الصفقة.

وبعد تتويج الريال باللقب عامي 2014 و2016، قام الريال بإرسال المكافأة المستحقة للنادي الفرنسي، بموجب بنود العقد، لكن بعد فوز كريستيانو رونالدو ورفاقه باللقب على حساب يوفنتوس عام 2017، قام جيرفيس بخطوة غير متوقعة.

وعنها قال "لم يكن لنا الحق للمطالبة بمكافأة بعد فوز الريال بكأس الأبطال الثالثة في وجود فاران، لكني بعثت رسالة إلكترونية إلى ريال مدريد وكتبت أعرف أن العقد يقول إنه لا يحق لنا مكافأة ثالثة ......".

وفي سؤال عن ردة فعل فلورنتينو بيريز ومجلس إدارة الريال، أجاب "نعم دفعوا لي"، لكن دون أن يكشف عن مبلغ المكافأة.

ومنذ انتقال فاران للنادي المدريدي، شارك في 293 مباراة في كل البطولات، وسجل كذلك 13 هدفًا، والأهم من ذلك أنه فاز مع الفريق بكل الألقاب المحلية والجماعية، أبرزها الكأس ذات الأذنين 4 مرات، ومثلها كأس العالم للأندية وكأس السوبر ثلاث مرات، والليجا مرتين وغيرها من الكؤوس المحلية.