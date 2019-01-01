رئيس كالياري: باريلا سينتقل إلى روما وليس إنتر

رئيس نادي كالياري يكشف تفاصيل مفاوضات روما وإنتر مع نيكولو باريلا

يوسف حمدي تابعوه على تويتر

قال رئيس نادي كالياري إنه وافق على عرض روما من أجل ضم النجم الإيطالي الصاعد نيكولو باريلا.

وكان باريلا قريبًا من الانضمام إلى صفوف إنتر بعد الاتفاق الشفهي بين الإدارتين منذ نحو ثلاثة أسابيع.

ولكن الأمور تغيرت بسبب قرب روما من كالياري وجماهيره وكراهيتم لإنتر والتي زادت مع وصول أنطونيو كونتي.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) July 1, 2019

وحسب تصريحات رئيس نادي كالياري فإنه لا يعرف أي شيء عن اهتمام إنتر بباريلا منذ حوالي ثلاثة أسابيع.

وترجح الصحف أن إنتر قد تراجع بسبب مغالاة كالياري في المطالب المادية، وقرر الذهاب إلى نجم ساسولو سينسي.

رسميًا - دييجو جودين لاعبًا في صفوف إنتر

يذكر أن العرض الأخير والذي قدمه روما من أجل نيكولو باريلا كان مقابل 35 مليون يورو بالإضافة إلى اللاعب ديفريل.