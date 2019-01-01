رئيس كالياري: لن نسطيع منع باريلا من الرحيل

توماسو جيليني رئيس نادي كالياري يتحدث عن الملعب الجديد وعن مستقبل باريلا

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

قال رئيس نادي كالياري توماسو جيليني إن النادي لن يستطيع الوقوف في وجه نجم الفريق الشاب نيكولو باريلا في حال أراد الرحيل.

وكان باريلا قد ظهر بشكل جيد مع كالياري هذا الموسم، ما جعله ينضم إلى المنتخب الإيطالي في معسكره الأخير.

وأضبح باريلا بناء على ذلك مطمعًا للعديد من الأندية الكبرى سواء داخل إيطاليا أو خارجها، حيث يتصارع أكثر من نادٍ من أجل الظفر بخدماته.

وحول ذلك، قال توماسو جيليني إن النادي يأمل في بناء الملعب الجديد من أجل ضمان جودة المشروع المستقبلي والحفاظ على اللاعبين.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) ٢٨ مارس ٢٠١٩

ولكنه أضاف أيضًا استحالة أن يتم إجبار لاعب على البقاء مع الفريق على الرغم من مطالبته بالرحيل إلى نادٍ آخر.

وقال جيليني: "باريلا استمع إلى العديد من العروض، وعلى الأغلب ستكون رغبته في الرحيل والبحث عن مستقبله، لن نستطيع منعه من ذلك"

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يذكر أن إنتر ميلان يعد أبرز المهتمين بخدمات باريلا، حيث يستعد النيراتزوري لدفع 50 مليون يورو من أجل الموهبة الإيطالية.