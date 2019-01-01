رئيس فيورنتينا: الجمهور الإيطالي غير عُنصري

رئيس الفيولا يدافع عن الجماهير الإيطالية بعد حادث ماريو بالوتيلي

تعرض النجم الإيطالي ماريو بالوتيلي لبعض الأحداث العنصرية خلال مباريات الدوري مؤخرًا وذلك ما جعل الأمور تتصاعد في الصحف حيث أن نجم ميلان السابق ليس الأول الذي يعاني من ذلك ي الملاعب الإيطالية.

ومن جانب روكو كوميسو رئيس نادي فيورنتيا فقد تحدث عن العنصرية في الملاعب قائلًا: "الجماهير دائمًا كانت رائعة معي، في الملعب والمدينة والجميع يتعامل أننا عائلة واحدة في النهاية".

وتابع في تصريحاته لـ"سكاي سبورتس" قائلًا: "حبي لإيطاليا كبيرًا للغاية، لقد عشت في أميركا ولكن عندما وجدت فرصة العودة هنا لم أتردد، الشعب الإيطالي دائمًا ما كان لديه فرص جيدة في الولايات المتحدة ولكن من الرائع أن يكون لنا مستقبل هنا في إيطاليا أيضًا".

◾️ خلال مباراة هيلاس فيرونا وبريشيا في الدوري الإيطالي قامت جماهير فيرونا بتوجيه الهتافات العنصرية لماريو الذي أمسك الكرة وألقاها في وجه الجماهير

حكم المباراة بدوره أوقف المباراة حتى انتهت الهتافات العنصرية ضد بالوتيلي



الملاعب الإيطالية من سيء لأسوأ 💁‍♂️ pic.twitter.com/GEGQ4Vu5ii — جول العربي - Goal (@GoalAR) November 3, 2019

وأضاف: "منذ يومي الأول هنا وقد قلت أن ذلك يتعلق بكرة القدم والتنافس فقط، الجمهور الإيطالي غير عنصري تمامًا ولكن هناك قلة هي من تُصدر تلك السمعة السيئة، أتمنى أن يشاركني الجميع في ذلك وأن نقف أمام الأفعال العنصرية بكل قوة".

يذكر أن الفيولا يتواجد في المركز الثامن بترتيب الدوري الإيطالي هذا الموسم حيث يمتلك الفريق 16 نقطة بعد أن خاض 11 مباراة في البطولة.