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الدوري الإسباني الدرجة الأولى

رئيس فياريال: برشلونة وأتلتيكو مدريد وأتلتيك بلباو يسرقون لاعبينا

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تعرف على تصريحات رئيس فياريال بعد التعادل مع برشلونة
    مصعب صلاح      تابعوه على تويتر

هاجم رئيس نادي فياريال، فيرناندو رويج، أندية إسبانيا لتعمدها ضم مواهب فريقه الشابة وعلى رأسها برشلونة وأتلتيكو مدريد وأتلتيك بلباو.

فياريال تعادل مع برشلونة بنتيجة 4-4 بعد أن كان متقدمًا 4-2 في حتى الدقيقة 89.

وقال رويج في تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا" الإسبانية: "الدرس المستفاد من المباراة أننا نمتلك فريقًا قويًا ومميزًا ونجح في منافسة برشلونة وكاد أن يتفوق عليه أيضًا".

وتابع: "نواجه عملية سرقة منظمة مستمرة منذ 15 عامًا، فحينما تتألق موهبة في أكاديمية الفريق وقبل توقيع عقد احترافي معهم تسارع فرق برشلونة وأتلتيكو مدريد وأتلتيك بلباو يخطفونه".

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رئيس النادي أشار إلى أنّ الفريق يقدم مستوى جيد مؤخرًا لكن النتائج سلبية وهو ما يقلق الجميع.

واختتم: "لدينا 8 مباريات متبقية في الدوري الإسباني ولا يوجد أي خيار أمامنا سوى الفوز لضمان الاستمرار في الدرجة الأولى. كنا قريبين من نقاط المباراة لولا أخطاء فردية وتحكيمية".

جدير بالذكر أنّ فياريال يحتل المركز الـ 17 برصيد 30 نقطة وبفارق نقطتين فقط عن منطقة الهبوط.

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