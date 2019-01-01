رئيس فرنسا يعتذر لألبانيا بسبب النشيد الخاطيء

فيسبوك تويتر علي رفعت

إيمانويل ماكرون رئيس فرنسا يعلن عن اعتذاره لألبانيا بعد عزف النشيد الوطني الخاطيء في مواجهة منتخب بلاده.

أعلن إيدي راما رئيس وزراء دولة ألبانيا عن تلقيه اعتذارًا رسميًا من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بعد ما حدث في مباراة المنتخبين مساء الأمس.

إذا كان لي أن أصف منتخب فرنسا بشيء فسيكون الكمال 🌟

🇫🇷 جيرو يتغزل بمنتخب بلاده 🗣️ pic.twitter.com/cWtRkrdR23 — جول العربي - Goal (@GoalAR) September 8, 2019

جاء هذا بحسب ما ذكر راما عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة واسع الانتشار "تويتر"، مؤكدًا أنه اعتبر ما حدث خطأ غير مقبول.

وكانت مباراة المنتخب الفرنسي أمام نظيره الألباني قد تأخر انطلاقها بسبب مشكلة سبقتها، حيث تم عزف نشيد وطني خاطئ للضيوف.

وكتب راما: "الرئيس ماكرون تقدم باعتذار صادق عما حدث من الاتحاد الفرنسي لكرة القدم مع نشيدنا الوطني في مواجهة الأمس".

فيديو | فرنسا تعزف النشيد الخاطئ لمنتخب ألبانيا

وأضاف: "الرئيس الفرنسي اعتبر ما حدث في المباراة خطأ غير مقبول وأبدى تقديره لرد فعل لاعبي فريقنا على الموقف الذي طرأ".

جدير بالذكر أن المنتخب الفرنسي كان قد حقق الفوز في لقاء الأمس بأربعة أهداف مقابل هدف وحيد ليتصدر مجموعته بتصفيات كأس الأمم الأوروبية بفارق الأهداف.