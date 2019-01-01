رئيس صن داونز يصل إلى برج العرب على متن طائرة خاصة

صن داونز يستعد لملاقاة الأهلي مساء اليوم

عبده الليثي فيسبوك تويتر

وصل باتريس موتسيبيه، رئيس نادي صن داونز الجنوب إفريقي، إلى مطار برج العرب، اليوم السبت، قبل مواجهة فريقه أمام الأهلي في إياب دور ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وتلقى الأهلي هزيمة ساحقة في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، بخماسية دون رد، في اللقاء الذي أقيم السبت الماضي في جنوب إفريقيا.

وكشفت تقارير صحفية، اليوم السبت، أن رئيس النادي الجنوب إفريقي، وصل إلى مطار برج العرب على متن طائرة خاصة لحضور المباراة.

ويسعى صن داونز لتأمين فوزه في لقاء الذهاب، والصعود إلى نصف نهائي البطولة الحالية للمنافسة على اللقب بقوة بعد أن حصل عليه عام 2016.

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وحشدت إدارة الأهلي الجماهير، 30 ألف مشجع، لمباراة اليوم من أجل مؤازرة اللاعبين رغبة في تحقيق الريمونتادا، حيث يتوجب عليه الفوز بفارق 6 أهداف، أو الفوز بخماسية نظيفة ويتجهوا إلى ركلات الترجيح.