رئيس شركة استادات يوجه رسالة "مهينة" لرمضان صبحي

هجوم مستمر على رمضان صبحي بعد رحيله عن الأهلي

تحدث محمد كامل رئيس شركة استادات صاحبة الاتفاق بين وزارة الإنتاج الحربي والأهلي من أجل انتفاع الأحمر لملعب "السلام".

وافتتح الأهلي الاستاد أمس الأربعاء، استاد السلام ووضع شعاره وصور اللاعبين في مداخله وسط احتفالية غاب عنها الجماهير.

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وهاجم كامل رمضان صبحي بعد قرار الأخير بالرحيل عن الفريق وعدم استكمال المفاوضات في العرض المقدم من الأهلي خلال الفترة الأخيرة.

وقال كامل عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي: "معلش بقى يا رجالة حنعيد على الشغل تاني في الاستاد النهاردة عشان كل حاجة تتظبط".

وأضاف رئيس شركة استادات: "ونشيل منها كل حد مايستهالش يكون موجود هنا"، مشيرًا إلى رحيل رمضان صبحي.

معلش بقى يا رجاله حنعيد علي الشغل تاني في الاستاد النهاردة عشان كل حاجة تتظبط ونشيل منها كل حد مايستهالش يكون موجود هنا ... — Mohamed Kamel (@MohamedKamel) August 13, 2020

وتعرض رمضان صبحي لهجوم قوي خلال الساعات الأخيرة بسبب قراره بالرحيل، وكشف رغبته في الانضمام لبيراميدز.