رئيس شبيبة الساورة: كتابة التاريخ أمام الأهلي حافز لاعبينا للفوز

هل يحقق شبيبة الساورة الفوز على الأهلي؟

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

أكد حمليلي مأمون، رئيس نادي شبيبة الساورة الجزائري، على أن فريقه يسعى لكتابة التاريخ أمام الأهلي، في بطولة دوري أبطال إفريقيا.

الأهلي سيستضيف شبيبة الساورة مساء غدٍ السبت، بالجولة السادسة "الأخيرة" ضمن منافسات المجموعة الرابعة، ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

رئيس شبيبة الساورة قال خلال تصريحات لقناة "الأهلي": "لم نقدم شيء لتحفيز لاعبينا، لأن الحافز لديهم هو دخول التاريخ بالفوز على الأهلي".

🎙️محمد لاسات المدرب المساعد لفريق نصر حسين داي الجزائري: "يتحتم علينا الفوز للتأهل، نحن في أفضل مستوى بدني لنا، الزمالك أقوى فرق المجموعة من حيث الخبرة والتجربة، وهذا ما ساعدهم في العودة للمنافسة، لكننا سنحاول تجاوزهم وتحقيق الفوز". 🔴⚪️ pic.twitter.com/dpEQUavawV — جول مصر (@goaleg) March 15, 2019

حمليلي تابع: "نسعى لتقديم مباراة كبيرة أمام الأهلي، والتأهل بدوري أبطال إفريقيا، ومواصلة المشوار بالبطولة القارية".

شبيبة الساورة يتصدر المجموعة الرابعة برصيد 8 نقاط، والأهلي وصيفًا بسبع نقاط، وفيتا كلوب متساويًا مع بنفس النقاط، وسيمبا التنزاني أخيرًا بـ6 نقاط.