رئيس سموحة يوضح - هل طلب 120 من الزمالك للاستغناء عن أبو جبل؟

الفارس الأبيض يرغب في ضم حارس آخر بعد إصابة جنش

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

ترددت أنباء قوية خلال الأيام الماضية عن طلب نادي الزمالك الحصول على خدمات محمد أبو جبل؛ حارس مرمى نادي سموحة السكندري، بعد إصابة حارسه محمود عبد الرحيم "جنش".

جنش كان قد أصيب خلال مران المنتخب المصري بقطع كلي في وتر أكيلس، مما يعني غيابه عن الملاعب لمدة تتراوح بين ستة وحتى ثمانية أشهر.

ويرغب مسؤولو الفارس الأبيض في ضم حارس جديد ليرافق الثنائي عماد السيد العائد من إصابة في اليد، والحارس الشاب عمر صلاح، في المشوار الحاسم المتبقي من الدوري الممتاز.

ورد محمد فرج عامر؛ رئيس النادي السكندري، على التقارير نافيًا تقديم الزمالك لأي عرض رسمي لأبو جبل.

بغداد بونجاح يحسم موقفه من مفاوضات الأهلي والزمالك

رئيس سموحة كتب، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "سموحة لم يطلب 120 مليون جنيه من الزمالك مقابل التنازل عن نجمه محمد أبو جبل كما يتردد، لأن الزمالك لم يتقدم بطلب رسمي".

يذكر أن حارس سموحة استدعاه المنتخب للتدرب مع الفريق عقب إصابة جنش، وإن كانت اللوائح لا تسمح له بالمشاركة في كأس أمم أفريقيا مصر 2019.

جابسكي صاحب الـ30 عامًا لعب للزمالك من قبل عام 2013 عندما انضم له قادمًا من إنبي، قبل أن يرحل عنه في صيف 2016 لينضم إلى سموحة في صفقة انتقال حر.

وشارك حارس الفريق السكندري الموسم المنقضي في 33 مباراة، استقبل خلالهما 38 هدفًا، وحافظ على شباكه نظيفة في عشر مباريات.