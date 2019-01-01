رئيس سموحة يوضح حقيقة إيقاف باسم مرسي لنهاية الموسم بسبب الزمالك

هل وقعت مشادة بين حسام حسن واللاعب؟

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أوضح محمد فرج عامر؛ رئيس نادي سموحة السكندري، حقيقة ما دار في تدريب الفريق أمس الأحد، بشأن دخول حسام حسن؛ المدير الفني، وباسم مرسي؛ مهاجم الفريق، في مشادة كلامية، أسفرت عن إيقاف اللاعب حتى نهاية الموسم الجاري.

بعض التقارير كشفت عن وقوع مشادة بين الثنائي، إثر قيام المدرب بالتطاول على الزمالك، وهو ما أغضب المهاجم، المعار من الأبيض للفريق السكندري حتى نهاية الموسم الجاري.

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وكتب رئيس النادي السكندري، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "باسم مرسي مستبعد في مباراة الزمالك فقط، بسبب فني وليس لنهاية الموسم، وليس هناك علاقة للزمالك في هذا الموضوع من قريب أو بعيد، وتربطنا علاقة احترام وود بالزمالك".

ويستعد سموحة لملاقاة الزمالك في الثالث من إبريل المقبل، على استاد بتروسبورت، ضمن الجولة الـ24 من الدوري المصري الممتاز.

الفريق السكندري يحتل المركز الـ16 في جدول الترتيب برصيد 25 نقطة، بينما يتصدر الأبيض الجدول بـ54 نقطة.