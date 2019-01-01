رئيس سموحة يكشف سبب رفضه انتقال أبو جبل للزمالك

فرج عامر يتحدث عن أسباب رفضه انتقال أبو جبل للزمالك

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

كشف محمد فرج عامر، رئيس نادي سموحة، عن أسباب رفضه انتقال محمد أبو جبل حارس مرمى فريقه، إلى صفوف نادي الزمالك، خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وقال فرج عامر خلال تصريحات لإذاعة أون سبورت: "عقد محمد أبو جبل مع سموحة لن ينتهي بنهاية الموسم الحالي، بل هو ممتد إلى الموسم المقبل".

رئيس سموحة تابع: "الحارس صاحب الـ30 عامًا لن ينتقل للزمالك للعديد من الأسباب أبرزها، تواجد حارسان مميزان بالفريق الأبيض، وبالتالي صعوبة مشاركته أساسيًا".

فرج عامر أردف: "لم أتعاقد مع حارس مرمى دولي، لوجود محمد أبو جبل، وأمنحه الفرصة للمشاركة بصورة مستمرة، من أجل الانضمام لمنتخب مصر".

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( 🎥 : @Syrias_football) pic.twitter.com/szBBVCaILH — موقع قول السعودي (@GoalSA) March 7, 2019

وواصل: "الحارس الدولي طلب مني المشاركة أساسيًا بشكل مستمر، ولكنني رفضت لوجود أبو جبل، بالإضافة إلى أن قرار المشاركة في يد الجهاز الفني وليس قراري".

واختتم رئيس سموحة تصريحاته متحدثًا عن انتقال ياسر إبراهيم للأهلي، حيث قال: "انتقال ياسر إبراهيم للأهلي، جاء بعد طلب منه، بالإضافة إلى أنه سيشارك بشكل مستمر مع الفريق الأحمر لقلة المدافعين".

ياسر إبراهيم انتقل لصفوف الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، في صفة كلفت خزينة القلعة الحمراء حوالي 30 مليون جنيه مصري.