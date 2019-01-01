رئيس سموحة يطالب بتحكيم أجنبي أمام الزمالك فقط!

فرج عامر لن يتنازل عن المطالبة بالتحكيم الأجنبي أمام الزمالك

فيسبوك تويتر محمد عماد

أكد فرج عامر رئيس نادي سموحة على تمسكه بالاستعانة بالتحكيم الأجنبي في مباريات فريقه بالدوري الممتاز.

وقال عامر في تصريحاته لإحدى المحطات الإذاعية المصرية: "سأطالب بوجود حكم أجنبي أمام الزمالك فقط، وسأتمسك بهذا الأمر، ولكن إذا كانت المباراة ضد الأهلي فلن أهتم".

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كما أضاف رئيس سموحة: "لقد تأثر الفريق بأخطاء التحكيم بشكل كبير بالدوري، لن أعلق أو أعترض على قرارات التحكيم، كلي ثقة بنزاهة التحكيم المصري وعدم وجود أخطاء متعمدة، الأمر كله يعود إلى نقص الخبرة".

يشار إلى أن سموحة يحتل حاليًا المركز الخامس عشر في جدول ترتيب فرق الدوري المصري برصيد 25 نقطة.