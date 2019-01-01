رئيس سموحة: مندهش من ما فعله باسم مرسي

فرج عامر يؤكد أنه ان متخوفًا من التعاقد مع باسم مرسي

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

أكد محمد فرج عامر، رئيس نادي سموحة، على أنه كان مترددًا من التعاقد مع باسم مرسي، مهاجم فريق الزمالك خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

سموحة كان قد تعاقد مع باسم مرسي لمدة 6 أشهر على سبيل الإعارة من نادي الزمالك، بعد إنهاء علاقته مع فريق لاريسا اليوناني.

فرج عامر قال خلال تصريحات لبرنامج "ملعب 9090" الإذاعي: "على المستوى الشخصي، أحب باسم مرسي، ولكنني كنت قلقًا من مشاكله".

رئيس سموحة تابع: "الله يجازي من كان سببًا في موافقتي، بعدما ألح علي كثيرًا للانضمام لصفوف فريقي".

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وأردف: "باسم مرسي تقدم بشكوى ضد المدير الفني وأيضًا نادي سموحة، وهذا الأمر مثير للدهشة، ولكننا جاهزون للرد بقوة عليه، ولدينا أسانيد قوية تؤكد حصوله على مستحقاته".

واختتم رئيس سموحة تصريحاته مشيدًا بالجهاز الفني لفريق، بقيادة حسام حسن وإبراهيم حسن، بعد سلسلة النتائج الطيبة للفريق تحت قيادتهم.

باسم مرسي أنهى إعارته مع سموحة، بعد مشكلة حدثت بينه وبين حسام حسن المدير الفني للفريق، قبل مواجهة الزمالك.