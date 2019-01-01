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رئيس سموحة: صلاة الاستخارة تحسم انتقال ياسر إبراهيم للأهلي

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هل ينتقل ياسر إبراهيم لصفوف الأهلي خلال الساعات القادمة؟

أحمد رفعت    فيسبوك      تويتر

أكد محمد فرج عامر، رئيس نادي سموحة، على أن صلاة الاستخارة ستحسم انتقال المدافع ياسر إبراهيم للنادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

الأهلي قدم عرضًا رسميًا لنادي سموحة، من أجل الحصول على خدمات المدافع ياسر إبراهيم.

رئيس سموحة أضاف خلال تصريحات لبرنامج "الماتش" عبر قناة صدى البلد أن انضمام ياسر إبراهيم للنادي الأهلي لم يتم حسمه حتى الآن.

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فرج عامر تابع: "ياسر إبراهيم من أفضل المدافعين في مصر، وكان يستحق الانضمام لمنتخب مصر، منذ 4 مواسم".

وأردف: "ياسر إبراهيم خدم سموحة على مدار 6 سنوات ماضية، وظهر بمستوى رائع مع الفريق".

وعن موقفه من المشاركة في مباراة الأهلي، قال فرج عامر: "مشاركته في الدوري أمام الأهلي في يد المدير الفني بقيادة طارق يحيى".

ويواجه سموحة نظيره الأهلي مساء يوم الثلاثاء، في المباراة المؤجلة من الإسبوع الثامن عشر ضمن منافسات الدوري الممتاز.

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