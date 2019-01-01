رئيس سموحة: الأهلي بطل الدوري ولن نلعب بحكام أجانب أمامه

الأمور مختلفة عند النادي السكندري عندما يواجه الأهلي على عكس الزمالك

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أعلن محمد فرج عامر؛ رئيس نادي سموحة السكندري، رفضه استقدام حكام أجانب خلال مواجهة فريقه أمام الأهلي، مؤكدًا أن المارد الأحمر قريب من التتويج بطلًا للدوري بشرط.

الفريق السكندري من المقرر أن يلاقي الشياطين الحمر في 15 من مايو المقبل، ضمن الجولة الـ32 من الدوري المصري الممتاز.

ورغم أن سموحة أصر على أن يدير مواجهته أمام الزمالك في الجولة الـ24 إلا أن الأمر يختلف أمام الأهلي.

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عامر كتب، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "سموحة لن يلعب بحكام أجانب أمام الأهلي".

وأضاف: "ملامح الموسم الكروي اتضحت بشكل كبير، الأهلي في طريقه لدرع الدوري بشرط تخطي مباراتين قاسيتين، وبيراميدز يحصد الكأس، ومعركة الهبوط تتبلور بشكل كبير واتضحت معالمها".

يذكر أن سموحة يحتل المركز الـ11 في جدول الترتيب برصيد 34 نقطة، بينما يأتي الأهلي ثالثًا بـ58 نقطة.