رئيس ريال مدريد السابق يقترح إعارة بيل لنادي آخر

يرى صعوبة كبيرة في بيعه بمستواه الحالي

يرى رامون كالديرون رئيس ريال مدريد، أن خروج الويلزي جاريث بيل على سبيل الإعارة، هو الحل الأمثل لجميع الأطراف.

بيل خرج من حسابات المدرب زين الدين زيدان الموسم الماضي، بعد الهبوط الشديد في مستواه، ليرتبط بالرحيل عن الفريق.

بعض الأنباء أكدت أن الويلزي يفضل البقاء حتى نهاية عقده للحفاظ على قيمة راتبه العالية، بدلاً من الانضمام لنادي آخر براتب أقل.

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كالديرون قال عن تلك الأزمة:"وضعه صعب جداً ومن الواضح أن زيدان لا يريده وأظهر ذلك في الأسابيع الأخيرة من الموسم".

وأضاف:"ما يحدث لبيل شيء محبط جداً للاعب مثله، ولكن المشكلة الأكبر هي رغبة ريال في الحصول على مقابل مادي ضخم لبيعه، مما يصعب مهمة التخلص من راتبه".

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وتابع:"بالنسبة لي أرى الحل الأنسب هو إرساله على سبيل الإعارة من أجل استعادة ثقته بنفسه، ورفع سعره من جديد ليجد ريال العديد من الأندية المهتمة بدفع مبلغ كبير للتعاقد معه".

يذكر أن مانشستر يونايتد يعتبر هو الأكثر اهتماماً بضم بيل، لكن قيمة انتقاله وراتبه العالي، يجعل الصفقة في غاية الصعوبة.