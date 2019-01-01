رئيس ريال مدريد السابق يعارض ضم نيمار .. ويرشح المُفضل لزيدان

سجل رئيس ريال مدريد السابق رامون كالديرون اعتراضه على فكرة ضم البرازيلي نيمار جونيور، ليتقمص دور "الجالاكيكوس" في المرحلة القادمة، وذلك لاعتقاده بأن ساحر "الماراكانا" فقد كثيرًا من بريقه بعد رحيله عن برشلونة.

ويعتبر نجم باريس سان جيرمان من أبرز الأسماء المرشحة للانضمام إلى مشروع المدرب الفرنسي زين الدين زيدان، الذي يخطط لبناء فريق قوي، لتعويض خيبة أمل الموسم المنقضي، الذي خرج منه اللوس بلانكوس بلقب مونديال الأندية.

وعندما سُئل رجل الأعمال الإسباني عن رأيه في انضمام لاعب الأعداء السابق للريال، فأجاب في حديثه مع شبكة "سكاي سبورتس". "صحيح نيمار من أفضل اللاعبين، لكن بعد مشاهدته في المباريات الأخيرة، أعتقد أنه ليس الخيار الأفضل لريال مدريد".

وفيما يخص الفرنسي بول بوجبا، الذي اعترف برغبته في العمل تحت قيادة مواطنه زين الدين زيدان، قال "يمكن التوقيع معه، وهو من اللاعبين الذين تحدث عنهم زيدان وأبدى رغبة حقيقية للتعاقد معه، فقط المشكلة الوحيدة تكمن في المال، لأن الرئيس قرر الاستثمار بمبلغ ضخم لبناء ملعب جديد بدلاً من ملعبنا الرائع".

الخلافات بينهما كانت داخل المستطيل الأخضر فقط! 🤝#أوروبا_مع_جول pic.twitter.com/WAfSWifLpM — جول العربي - Goal (@GoalAR) June 1, 2019

وختم بالرد على سؤال عن وضع الويلزي جاريث بيل، الذي تّحول فجأة للاعب عدو بالنسبة للجماهير، لهبوط مستواه بشكل صادم بعد رحيل الأسطورة كريستيانو رونالدو، وعنه قال "إنه لأمر مؤسف ما يحدث مع بيل، من الواضح أن الإصابات قضت عليه".