رئيس ريال مدريد الأسبق: هنري وميسي وأراجونيس كانوا قريبين من الانضمام لنا

كيف فشل هنري وميسي وأراجونيس في الانضمام إلى ريال مدريد؟

كشف رئيس نادي ريال مدريد الأسبق لورانز سانز أنّ الملكي كان قريبًا من التعاقد مع تييري هنري وليونيل ميسي ومنح لويس أراجونيس قيادة البلانكوس تدريبيًا.

سانز تولى رئاسة ريال مدريد لخمس سنوات بين 1995 حتى 2000.

وقال لورانزو في تصريحات نقلتها صحيفة "آس" الإسبانية: "الوكيل الذي جلب ماركو أسينسيو لريال مدريد هو ذاته من ساهم في وصول ميسي إلى إسبانيا ووقتها كان يرغب في أن ينضم اللاعب إلى الملكي ولكن في الأخير رغبته ورغبة والده كانت برشلونة".

وتابع: "هنري وقّع لريال مدريد بالفعل حينما كان في موناكو ولكن بعدها وقبل أن يأتي لإسبانيا تحدث معي والده ورفض إتمام عملية الانتقال مفضلًا الاستمرار في الإمارة".

الإصابة، قرار فني، قرار شخصي أو الظروف ليست مناسبة 🤷‍♂️

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رئيس البلانكوس الأسبق أكد أنّ أسطورة أتلتيكو مدريد، لويس أراجونيس، كان قريبًا من قيادة الملكي مرتين الأولى في 1985، وكان هناك تواصل مباشر معه ولكنّه ارتبط بعقد مع أتلتيكو مدريد وفي المرة الثانية رفض فيسينتي كالديرون، رئيس الملكي السابق، أن يتولى أراجنونيس قيادة الفريق.

أراجونيس حقق الدوري الإسباني 4 مرات، 3 مع أتلتيكو مدريد ومرة رفقة برشلونة كما جلب أمم أوروبا في 2008 لإسبانيا.