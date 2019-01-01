رئيس روما ينفي شائعات الاستثمارات القطرية

هل تتغير إدارة روما مجدداً؟

فيسبوك تويتر هيثم محمد

نفى جيمس بالوتا، رئيس روما، التقارير التي أشارت لوجود اهتمام قطري بشراء نادي العاصمة الإيطالية في الفترة المقبلة.

وكان بالوتا الأمريكي ذو الأصول الأمريكية قد اشترى روما من عائلة سينسي التي ترأست النادي لعديد السنوات عبر الوالد ونجلته روسيلا.

وقال بالوتا مع "روما بريس": "لا يوجد أي صحة لتقارير رغبة قطر للاستثمار بشراء روما، كل هذه الأخبار مغلوطة".

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وخرجت "لي باريسيان" في الأيام الماضية لتتحدث عن رغبة مالكي باريس سان جيرمان بشراء نادي روما وتكرار التجربة الفرنسية في إيطاليا.

وذكر التقرير أن المجموعة القطرية لا تريد الاستمرار في فرنسا بعد تكرار الانتقادات لفشل الفريق في دوري الأبطال رغم الاستثمارات.

الجدير بالذكر أن باريس سان جيرمان حسم لقب الدوري الفرنسي ولكن خرج من دور الستة عشر لدوري الأبطال وخسر بطولتي كأس فرنسا والرابطة.