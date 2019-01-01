رئيس رابطة الدوري السعودي يكشف عن موعد بداية الموسم الجديد

الموسم المنقضي انتهى بعودة النصر لمنصة التتويج

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

كشف مسلي آل معمر؛ رئيس رابطة الدوري السعودي للمحترفين، موعد انطلاق الموسم الجديد 2019-2020، خلال حفل توزيع جوائز الأفضل بالموسم المنقضي.

الرابطة أقامت أمس السبت، حفلًا ضخمًا، يُقام لأول مرة في تاريخها، شهد توزيع الجوائز على نجوم الموسم المنقضي، الذي توج به النصر بطلًا.

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وأوضح آل معمر، خلال تصريحاته لقناة "السعودية الرياضية" أن الموسم المقبل سيبدأ بشكل رسمي في 16 من أغسطس المقبل.

العالمي كان قد عاد للتتويج بطلًا للدوري بعدما تفوق على الهلال، حامل لقب النسخة الماضية، بفارق نقطة وحيدة في جدول الترتيب.

يذكر أن الحفل شهد منح المغربي عبد الرزاق حمد الله؛ لاعب النصر، جائزة أفضل لاعب بالموسم، بعدما نجح في تسجيل 35 هدفًا كأكثر لاعب في تاريخ الدوري السعودي تسجيلًا في موسم واحد. (طالع الفائزين بالجوائز بالكامل)