رئيس رابطة الدوري الإيطالي يدافع عن لعب كأس السوبر في السعودية

المباراة ستقام في السادس عشر من يناير الجاري في جدة..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

دافع ميتشيتشيه رئيس رابطة الدوري الإيطالي عن قرار لعب كأس السوبر في المملكة العربية السعودية، رغم المطالبات بعدم خوضها ببلاد الحرمين إثر حادث مقتل الصحفي جمال خاشقجي.

وقال رئيس الرابطة في بيانه:"كأس السوبر منذ أول نسخة عابرة للبلاد عام 1993، تم استغلاله لأجل الدعاية والترويج للكرة الإيطالية حول العالم". اختيارات المحررين حوار جول - بوركيلمانز : الأردن تريد أن تكون "كرواتيا" القارة في كأس آسيا

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وأضاف:"لقد لعبنا مرتين في الولايات المتحدة، و4 مرات في الصين، وأيضاً لعبنا في قطر وليبيا".

وأوضح:"قضية خاشقجي التي وقعت في أكتوبر أتت بعد أشهر من إتمام الاتفاق، وهو ما وضع اختيار السعودية تحت الضوء ولذلك كان السؤال حول مدى صحة الاختيار".

وتابع:"كرة القدم جزء من النظام الاقتصادي والثقافي لإيطاليا، ولكن العلاقات الدولية أمر مختلف، المملكة العربية السعودية هي شريكنا الأكبر في الشرق الأوسط، والعلاقات لم تهتز إطلاقاً".

واختتم:"كرة القدم لا يمكنها وضع نفسها في موقع السلطات والسياسات الدولية".

وتقام المباراة في السادس عشر من يناير في جدة بين يوفنتوس وميلان، حيث أكد رئيس الرابطة السماح للسيدات بحضور المباراة بمفردهن.